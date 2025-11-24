Дети ветеранов СВО в Дубне освоили азы практической стрельбы

В подмосковной Дубне состоялся мастер-класс для детей ветеранов СВО, где инструкторами выступили чемпионы России по практической стрельбе. Мероприятие организовано в рамках комплексной программы адаптации семей участников специальной военной операции, которую реализует городская администрация под личным контролем главы округа Максима Тихомирова.

Особенностью события стало сочетание спортивной дисциплины и воспитательного компонента. Тренер сборной России по практической стрельбе Андрей Киселев, сам являющийся ветераном боевых действий, сделал основной акцент на технике безопасности и формировании ответственного отношения к оружию.

Практическая стрельба продемонстрировала свой потенциал как инструмент социальной адаптации — некоторые участники показали настолько яркие способности, что получили приглашение в профессиональную секцию. Администрация Дубны развивает системную работу с семьями защитников Отечества, включая программу трудоустройства через экскурсии на предприятия и разнообразные досуговые мероприятия.

«Самая высокая оценка для нас – яркие эмоции мальчишек и девчонок, которые сказали, что все было просто потрясающе», — отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Проект наглядно показывает, как спортивная дисциплина может становиться мостом между поколениями и эффективным инструментом социализации подростков, выросших в семьях защитников Родины.