Дети живут с родителями до 30 лет: почему россиянку удивили итальянские семьи

Россиянка, переехавшая в Италию, поделилась наблюдениями о местном семейном укладе. На своем канале «Тут вам не там» на платформе «Дзен» она отметила , что одной из главных особенностей является привычка итальянцев подолгу не отделяться от родителей.

По словам российской путешественницы, многие мужчины и женщины спокойно живут с матерью и отцом до 30 лет и не видят в этом ничего зазорного.

Родители в Италии склонны баловать своих отпрысков, отмечает она. Детей часто освобождают от домашних обязанностей, не приучают к готовке и уборке, предпочитая делать все за них сами.

По словам россиянки, это формирует особый тип отношений, при котором взрослый человек может быть совершенно не приспособлен к самостоятельному быту.

«Сестра мужа, которой 27 лет, живет с ними до сих пор, но даже не знает, как работает сушилка для вещей или стиральная машинка», — поделилась девушка.

Устройство итальянской семьи, как отмечает автор, строится вокруг женщины. Мать здесь является настоящим центром, вокруг которого вращается вся домашняя жизнь. Итальянцы открыто гордятся таким семейным матриархатом.

При этом отец и мать действуют как единая команда, распределяя между собой хозяйственные заботы. Однако матерям свойственна излишняя властность и стремление к тотальному контролю. Они постоянно дают советы, вмешиваются в дела детей, даже если тем уже далеко за двадцать.

В таком подходе есть как очевидные плюсы, так и минусы, считает россиянка. С одной стороны, итальянцы поддерживают очень тесные и теплые отношения с родителями на протяжении всей жизни. Мать и отец всегда готовы прийти на помощь, поддержать деньгами или делом.

С другой — взрослый человек лишается части свободы и возможности выстраивать жизнь по собственному сценарию.

