Российская блогерша раскрыла секреты стройности итальянок

Российская тревел-блогерша Елена, ведущая канал «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен», раскрыла пищевые привычки итальянок, которые позволяют им оставаться в отличной форме, несмотря на любовь к пасте, пицце и десертам.

Оказалось, что ключ кроется не в ограничениях, а в особенностях рациона. В Италии на завтрак не едят молочные каши — вместо этого предпочитают круассан с капучино.

Молоко практически не пьют в чистом виде, добавляя его только в десерты. На обед и ужин в тарелке итальянцев вы не найдете привычных нам крупяных гарниров.

Важным секретом является культура напитков и соусов. Итальянцы не увлекаются сладкими морсами, компотами или кофе с сиропами. А главное — в местной кухне полностью отсутствует майонез.

Вкус блюдам придают за счет высокого качества свежих продуктов (томатов, оливкового масла, сыра, базилика) и их неожиданных, но гармоничных сочетаний.

Отдельно россиянка рассказала об отношении итальянцев к хлебу и десертам. По ее словам, хлеб в Италии всегда подают свежеиспеченным и часто едят отдельно — в виде брускетт с оливковым маслом, а не как дополнение к каждому блюду.

Десерты (тирамису, панна-котта) — это отдельный ритуал, а не постоянное «сопровождение» к чаю.

