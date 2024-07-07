Детям до 14 лет необходима отметка о гражданстве для пересечения границ с марта

С 1 марта этого года вступили в силу новые правила пересечения границы для детей младше 14 лет. Таким образом, если у ребенка отсутствует отдельный паспорт, в его свидетельстве о рождении должна быть отметка о гражданстве. По словам юриста Артура Михальчука, вместо отдельного свидетельства о гражданстве нужно получить спецштамп. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что штамп размером 6 на 10 см должен содержать информацию о приобретении гражданства, дату и номер решения, наименование органа, ведущего дело о гражданстве РФ, подпись должностного лица и печать. При наличии такого штампа повторно его получать не требуется.

По мнению юриста, услуга получения штампа бесплатна и предоставляется в подразделениях МВД России, иногда по предварительной записи, в связи с чем следует уточнить данную информацию заранее. Кроме того, можно обратиться в офис МФЦ, если там работают сотрудники МВД.

Он добавил, что при выезде ребенка без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, нужно иметь оригинал документа с их согласием на выезд, указанием дат поездки и государств, планируемых к посещению.