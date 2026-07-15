Детям до 14 лет загранпаспорт больше не нужен: что изменилось в правилах въезда в Абхазию

В 2026 году вступили в силу обновленные правила пересечения абхазской границы для российских детей. Теперь ребенку младше 14 лет загранпаспорт не нужен — достаточно свидетельства о рождении с отметкой о российском гражданстве, которую проставляют в подразделении МВД.

Если у ребенка уже есть действующий загранпаспорт, дополнительная отметка не требуется. Россияне старше 14 лет по-прежнему могут въезжать в республику по внутреннему паспорту, а оформить загранпаспорт разрешено в любом возрасте.

Стоимость загранпаспорта старого образца на пять лет для детей до 14 лет составляет ₽1 тыс., биометрического на десять лет — ₽3 тыс. После 14 лет цены поднимаются до ₽2 тыс. и ₽6 тыс. соответственно. Срок изготовления зависит от региона и может занимать от одного месяца. Если несовершеннолетний едет только с матерью или только с отцом, нотариальное согласие второго родителя не требуется, за исключением случаев, когда существует официальный запрет на выезд. При поездке с бабушкой или любым другим сопровождающим понадобится нотариальная доверенность. Даже при наличии загранпаспорта путешественникам советуют брать с собой свидетельство о рождении.

Российский полис ОМС в Абхазии не действует, поэтому лечение и лекарства без страховки придется оплачивать из своего кармана. Покупателям пакетных туров рекомендуют уточнять, включена ли страховка в предложение, а самостоятельным путешественникам — оформлять полис напрямую у страховщика.