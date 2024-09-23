Детям из Курской области, находящимся в ПВР в Подмосковье, привезли планшеты для учебы

Детям из Курской области, которые находятся в пункте временного размещения в Клину, привезли планшеты для учебы. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Помощь предоставили Фонд гуманитарных инициатив «Орион» и отечественный производитель электроники Fplus. Доставку лично курировала председатель попечительского совета фонда Ксения Шойгу.

Сейчас Курская область перешла на дистанционное обучение, и детям нужна техника с доступом в интернет. Несколько районов обратились в фонд «Орион» с просьбой предоставить ребятам гаджеты для занятий. В результате детям передали пятьсот планшетов. Часть раздали ребятам в ПВР, остальное передали в Курскую область.

В рамках визита Шойгу осмотрела ПВР, посетила детскую тренировку по футболу и творческое занятие по раскрашиванию гипсовых фигурок.

ПВР создан на базе оздоровительного лагеря «Звонкие голоса». Сейчас в нем находятся более двухсот человек.