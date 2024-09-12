Детям из Курской области показали достопримечательности подмосковной Коломны

Детям из Курской области организовали экскурсию по достопримечательностям Коломны. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве напомнили, что некоторых из них разместили в Семейном центре «Вдохновение» Коломенского округа.

«Ребята были вынуждены покинуть родной Курск и временно переехать к нам. Мы с радостью и теплотой открыли им свои двери, чтобы каждый почувствовал себя в Коломне как дома. Команда нашего учреждения прилагает все усилия, чтобы пребывание детей в Подмосковье было поистине незабываемым и наполненным новыми открытиями», — сказала директор центра Елена Старшинова.

Детям уже показали Коломенский кремль, организовали прогулку на теплоходе по реке, а также экспозиции Музея боевой славы. Поддержку в этом вопросе оказали областное Минсоцразвития и администрация округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.