Детям мигрантов на Урале ограничили доступ в сады без документов

В Свердловской области дети мигрантов не смогут попасть в детский сад без предоставления полного пакета документов, подтверждающих их законное пребывание в России. Это нововведение связано с большим количеством несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся в регионе без надлежащего оформления, передает портал E1.ru.

Как сообщила начальник отдела реализации госполитики в сфере общего образования министерства образования Свердловской области Наталья Сокольская, теперь при зачислении в дошкольные учреждения родителям необходимо предоставить тот же комплект бумаг, что и при поступлении в школу.

«Недавно мы получили еще один приказ федерального министерства. Это приказ, который вносит изменения в порядок приема на обучение образовательным программам дошкольного образования», — начала Наталья Сокольская.

Речь идет не о тестировании, в дошкольной организации детей иностранных граждан будут принимать только при условии пакета документов, как для детей, которые будут претендовать на зачисление в школу, заявила Наталья Сокольская, начальник отдела реализации госполитики в сфере общего образования свердловского министерства образования.

Чиновница уточнила, какие именно документы потребуются от семей: «Это документы, подтверждающие законность нахождения в России родителей, наличие СНИЛС и так далее. Это приказ № 609, зарегистрирован он был только 13 ноября 25-го года, и, соответственно, он вступил в силу только через 10 дней».

По официальным данным, только на Среднем Урале насчитывается более пяти тысяч детей мигрантов, которые находятся в стране с нарушением миграционного законодательства. Новый порядок призван обеспечить контроль за этим процессом.

Ранее сообщалось, что в Канаде 40% новорожденных — дети мигрантов.