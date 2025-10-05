Детям мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, дадут второй шанс
Детям мигрантов дадут возможность пересдать экзамен по русскому языку
В России создан комплекс условий, позволяющий детям мигрантов, не прошедшим языковое тестирование, подготовиться и пересдать экзамен. Как сообщил в интервью ТАСС первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, для этой категории учащихся доступны специальные программы обучения.
Владение русским языком является обязательным требованием для зачисления в школу, напомнил чиновник.
«Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможности изучить русский язык. Для того, чтобы учиться в школе, необходимо знать русский язык. В этих целях созданы условия для обучения и есть возможность и научиться русскому языку, и пройти тестирование повторно», — сказал он.
Данное заявление прозвучало на фоне обеспокоенности, выраженной главой СПЧ Валерием Фадеевым. Он охарактеризовал как недопустимую ситуацию, при которой сотни тысяч детей мигрантов в России лишены возможности посещать учебные заведения. Фадеев напомнил, что право на образование, гарантированное Конституцией РФ, распространяется на всех детей, независимо от их гражданства.
Ранее Миронов предложил депортировать семьи мигрантов за непосещение школ.