Детям-сиротам из Наро-Фоминского г.о. вручили денежные сертификаты на приобретение жилья

Первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григорий Кучеров и заместитель главы муниципалитета Михаил Янковский вручили жилищные сертификаты детям-сиротам. Мероприятие прошло торжественно. Юные жители муниципалитета Ольга, Максим и Данила — студенты различных училищ и техникумов, расположенных в Москве и Подмосковья.

«Приобрести жилье с их помощью смогут третьекурсник «Колледж им. Маршала В.И.Чуйкова» Максим Цуканов, первокурсница ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» Ольга Слободенюк и студент 2-го курса ГБПОУ МО «Можайский техникум» Данила Розенко. Поздравляю молодых людей с этим важным в их жизни событием. Сертификаты вручаются в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище» Наро-Фоминского городского округа», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

С 2013 года в Наро-Фоминском городском округе реализуют программу по обеспечению собственным жильем социально незащищенной категории населения: детей-сирот и детей, которые по разным причинам остались без попечения родителей. За время действия программы жилье получили 127 человек. Став собственном квартиры в юном возрасте, ребята могут сосредоточиться на освоении профессии и улучшении уровня жизни.