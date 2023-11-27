Детям-сиротам в Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов с начала года

С начала года в Подмосковье детям-сиротам выдали триста двадцать жилищных сертификатов, из них уже реализовано триста шесть, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Напомню, что сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья», — отметила глава Минсоцразвития Московской области.

В ведомстве напомнили, что с 2024 года, согласно новому федеральному законодательству, получить жилищный сертификат смогут дети-сироты старше двадцати трех лет, однако в Московской области приняли закон, продлевающий срок действия такого сертификата с восемнадцати лет.

В министерства также указали, что денежные средства будут зачисляться сразу на счета продавцов квартир, чтобы защитить сирот от мошенников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году жильем в регионе будут обеспечены почти девятьсот детей-сирот.