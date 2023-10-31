Губернатор Подмосковья: почти 900 детей-сирот обеспечат жильем в этом году

В текущем году в Подмосковье жильем обеспечат около девятисот детей-сирот, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

С начала года жилье получили уже 773 ребенка — 491-му из них предоставили квартиры, а 282 — купили их самостоятельно, воспользовавшись жилищным сертификатом, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сертификаты оказались востребованы, поскольку дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке региона. При этом жилье сразу оформляется в собственность. Он добавил, что ежегодно детям, которые выросли без родителей, стараются предоставлять порядка 800-900 квартир.

«В нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очередности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам. <…> Задача на 2023-й — обеспечить жильем 876 ребят. На эти цели мы выделили 3,7 миллиарда рублей», — подчеркнул губернатор.

Московская область остается лидером среди российских регионов по выдаче ключей детям-сиротам. С начала действия программы жилье в Подмосковье получили уже свыше семи тысяч ребят.

Так, студентка первого курса из Красногорска Анна отметила совершеннолетие в феврале, а квартиру купила уже в марте, использовав жилищный сертификат. Еще один обладатель квартиры — двадцатилетний Денис. Он купил обустроенную квартиру почти в самом центре Дмитрова. А восемнадцатилетняя Наталия из Королева с помощью сертификата купила однокомнатную квартиру в новостройке.

На прошлой неделе в Подмосковье приняли закон о продлении срока получения жилищного сертификата для детей-сирот с восемнадцати лет.

Андрей Воробьев также напомнил, что с нового года, согласно федеральному законодательству, получить жилищный сертификат смогут дети-сироты старше двадцати трех лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.