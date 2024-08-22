Детям участников СВО из Фрязино вручили рюкзаки и канцелярские принадлежности

Акция «Собери ребенка в школу» была организована в преддверии Дня знаний. По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» школьникам из семей военнослужащих РФ передают рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей, чтобы проявить внимание к родным участников спецоперации и облегчить финансовую нагрузку на семью в рамках подготовки к началу нового учебного года.

«Стараемся встречаться с родными участников СВО как можно чаще, чтобы они не стеснялись рассказывать о своих нуждах и знали, что они всегда могут рассчитывать на поддержку», — рассказал Глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Глава муниципалитета Воробьев отметил, что во время встречи смог поближе познакомиться с ребятами. Многие юные фрязинцы занимаются спортом. Кто-то уже достиг определенных достижений. Некоторые лишь начинают свой путь. Так, четвероклассник Ваня мечтает заняться футболом. Дмитрий Воробьев сказал, что муниципалитет поможет с зачислением и приобретением спортивной формы. Заниматься спортом или посещать творческие кружки дети военнослужащих РФ имеют право на бюджетной основе.