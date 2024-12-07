Детям в Чите запретили наряжаться на школьные елки в иностранных персонажей

Житель Читы и родитель одного из учеников рассказал порталу «Чита.Ру», что в школах запретили наряжать своих детей в костюмы Человека-паука, Зорро, Бэтмена и любых других зарубежных персонажей. Информацию подтвердили в местном комитете образования, но с одним нюансом.

Как поясняли в рассылке родительских и преподавательских чатов, в приоритете костюмы героев русских сказок. От зарубежных образов настоятельно просили отказаться. Речь про всех героев иностранных комиксов, мультфильмов, сериалов и так далее.

Пресс-секретарь комитета образования Гэсэр Раднаев прокомментировал новости о запрете. По его словам, объявление носит рекомендательный характер. В школах планируют создать атмосферу, соответствующую тематике этого года.

«В этом году тематика новогодних праздников — «Новый год — традиций хоровод». В этой тематике готовятся сюжеты праздничных программ. Запретов на какие-либо новогодние костюмы детям нет, вместе с тем, исходя из основного сюжета, более уместными будут традиционные детские новогодние костюмы», — отметил он.

Таким образом, заставлять родителей выбирать определенные костюмы для детей никто не заставляет.

Ранее сообщалось, что новогодние салюты оказались под запретом в одном из округов Московской области.