Новогодние салюты запретили запускать в одном из округов Подмосковья

На территории Одинцовского городского округа запретили запускать новогодние салюты. Об этом в своих социальных сетях сообщает администрация муниципалитета.

Соответствующий указ подписал глава округа Андрей Иванов.

«С 16 декабря 2024 года по 31 января 2025 года на территории округа введен запрет на применения пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщил, что в столице в этом году фейерверков на Новый год не будет, в 2022 и 2023 годах празднование Нового года в городе также прошло без салютов. Он добавил, что доходы от новогодних мероприятий значительно превышают возможные сбережения на праздновании, и пообещал направить полученные средства «на помощь военнослужащим и их семьям, а также на восстановление новых территорий».