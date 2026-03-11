Детсад или мечеть? В самарском селе разгорелся религиозный конфликт

В Самарской области разгорелся скандал вокруг строительства мечети. Жители села Воскресенка обратились к депутату Госдумы Михаилу Матвееву с жалобой на местные власти, которые, по их мнению, решили возвести религиозное сооружение в ущерб социальной инфраструктуре. По словам заявителей, в селе давно закрыты детский сад и поликлиника, а теперь чиновники собираются согласовать стройку мечети.

Как сообщил парламентарий в своем Telegram-канале, 11 марта в Воскресенке должны состояться публичные слушания по этому вопросу. Местные жители выступают категорически против.

Настоятель храма «Воскресения Христа» иерей Максим Портнов выразил обеспокоенность ситуацией. По его мнению, мусульман в селе крайне мало, однако активность проповедников ислама очень высока, что вызывает опасения относительно возможной исламизации населения. Жители также сообщили депутату, что фундамент под будущую мечеть уже залит.