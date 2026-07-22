Брошенные на вокзале норки нашли царский дом в зоопарке

Две декоративные норки, прибывшие поездом на вокзал Новосибирск-Главный и брошенные получателем на перроне, вместо холодного склада неожиданно оказались в одном из лучших зоопарков страны — теперь пушистые беглецы могут внести вклад в спасение исчезающей европейской норки. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на днях на главном вокзале Новосибирска. По данным Западно-Сибирской железной дороги, зверьков должен был встретить получатель, но на платформу никто не пришёл. Вернуть животных обратно отправителю тоже не вышло — норки оказались в подвешенном состоянии. Сотрудники вокзала оперативно забрали пушистых гостей к себе, накормили и уложили спать после долгой дороги, а параллельно начали экстренный поиск нового дома.

В пресс-службе магистрали рассказали, что железнодорожники не собирались оставлять зверьков на произвол судьбы. Ночью хвостатые пассажиры отдыхали в тепле, а утром вокзальное начальство лично доставило их в Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило. Выбор оказался неслучайным — этот зоопарк входит в число крупнейших в России и гордится богатейшей коллекцией куньих. Здесь уже живут около двадцати видов, включая американских и европейских норок, а специалисты участвуют в программе сохранения краснокнижной европейской норки, которая находится на грани исчезновения.

Сейчас новоселы находятся под наблюдением ветеринаров и осваиваются на новом месте. Им обеспечен полноценный уход, а главное — они избежали участи бездомных животных.

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