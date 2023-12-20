Детсад на 315 мест в красногорском ЖК «Аникеевский» откроется в 2025 году

В жилом комплексе «Аникеевский» в Красногорске построят новый детсад на 315 мест. Разрешение на возведение объекта выдало министерство жилищной политики Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Девелопер проекта — группа компаний «Гранель». Детский сад, открыть который планируют в 2025 году, будет передан в муниципальную собственность.

Дошкольное учреждение будет трехэтажным, его общая площадь превысит четыре тысячи квадратных метров. В здании разместят тринадцать групповых ячеек, оборудуют пищеблок с кухней полного цикла, кабинет логопеда, медицинский блок, кружковые, а также физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области разрабатывают дополнительные меры поддержки многодетных семей.