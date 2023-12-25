Детсад на 400 мест построят в Химках к 2026 году

Детский сад на четыреста мест построят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках. Разрешение на возведение объекта выдало министерство жилищной политики Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Девелопер проекта — ГК ФСК. Строительство детсада планируется начать летом следующего года. Сдать объект в эксплуатацию намерены в 2026 году.

Здание детсада будет трехэтажным. Оно расположится между жилыми корпусами и школой с бассейном. На территории дошкольного учреждения установят функциональные игровые площадки для детей разных возрастов.

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