Детсад на четыреста мест в Одинцове планируют ввести в эксплуатацию в конце августа

Готовность здания нового детского сада на четыреста мест на улице Кутузовская в Одинцовском округе составляет свыше девяносто процентов. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства строительного комплекса.

Сейчас на объекте работают более двухсот специалистов и три единицы техники. Строители завершают монтаж внутренних инженерных систем, а также фасадные и отделочные работы. На прилегающей территории устанавливают детские игровые комплексы, обустраивают наружное освещение, высаживают деревья и кустарники. В здании детсада расставляют мебель.

Детский сад планируют ввести в эксплуатацию 20 августа. Посещать дошкольное учреждение смогут дети от полутора до семи лет. Площадь здания превышает пять тысяч квадратных метров. Там будут расположены групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, физкультурный и музыкальный залы с современным оборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к новому учебному году в Подмосковье введут тринадцать детсадов.