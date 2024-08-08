Детсад в ЯНАО выплатит 400 тысяч рублей за падение ребенка с турника

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение удовлетворить требования прокуратуры и взыскать с детского сада 400 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

В одном из детских садов Надыма произошел несчастный случай. Пятилетняя воспитанница получила серьезные травмы во время игры на турнике. В результате инцидента ребенку пришлось перенести операцию, в ходе которой врачи удалили оторванный сегмент правой почки.

Прокуратура незамедлительно отреагировала на произошедшее и подала иск о компенсации в размере 400 тыс. рублей. Следствие установило, что одной из причин инцидента стало ненадлежащее исполнение воспитателем своих обязанностей и отсутствие должного контроля за поведением ребенка. Исполнение решения суда находится под контролем ведомства.

Ранее россиянка отсудила у авиакомпании 80 тыс. рублей за некомфортный перелет с собакой в Красноярск.