Россиянка отсудила у авиакомпании 80 тыс. рублей за некомфортный перелет с собакой в Красноярск

Россиянка получит компенсацию в размере 80 тыс. рублей от авиакомпании Nordstar за дискомфортный перелет с собакой из Сочи в Красноярск, сообщает Lenta.ru .

Женщина купила три билета на рейс авиаперевозчика Nordstar из Сочи в Красноярск на двух человек и своего питомца. В ходе прохождения регистрации у сотрудников аэропорта не возникло никаких претензий к пассажирке.

Во время посадки на борт самолета переноска с собакой не поместилась в кресло, хотя полностью соответствовала параметрам, заявленным перевозчиком. Из-за этого ее пришлось поставить так, чтобы она частично разместилась на соседнем сидении.

По заявлению хозяйки питомца, весь перелет она испытывала «сильнейший дискомфорт», и после поездки обратилась в местный Роспотребнадзор, а затем в суд. Авиакомпании пришлось вернуть деньги за билеты на сумму 80 тыс. рублей по мировому соглашению.

Ранее сообщалось, что питомцам кузбассовцев разрешили летать в самолетах вместе с хозяевами. Согласно новым правилам, перевозить в салоне можно будет животных весом не более восьми килограммов.