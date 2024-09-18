Детсадовцы Красноармейска впервые поучаствовали в ярком велопробеге

Воспитанники из дошкольного отделения «Пчелка» Красноармейска почувствовали себя настоящими спортсменами: впервые они стали звездами велопробега, который украсили лентами, эмблемами, игрушками и шарами. Дети получили невероятные впечатления.

В ярком событии приняли участие 22 ребенка из дошкольного отделения «Пчелка». Воспитанникам провели разминку и дали интересные задания на владение велосипедом. Дети с удовольствием вовлекались в процесс и слушали инструктора по физкультуре. Юные участники объезжали конусы, удерживали колеса на одной линии, а после задания объехали кругом здание детсада.

Велопробег сделали максимально красочным: цветные ленты, шары и эмблемы и другие украшения стали уникальной чертой пробега. Кроме того, но мероприятии провели конкурс на самый нарядный велосипед.

Юных гонщиков пришли поддержать родители.

Как оказалось, среди них был один из основателей крупного велодвижения в Красноармейске. Он поделился секретами выбора велосипеда для ребенка и способах обучения езде на двухколесном друге. Он посоветовал обратить внимание на велосипеды с дополнительными колесиками.

Воспитатель Ольга Вечернина рассказала, что дети получили массу впечатлений, отточили свои навыки, повеселились, а заодно им напомнили про правила передвижения на транспорте.