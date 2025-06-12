Детская больница Серпухова устроила праздник для юных пациентов

Мероприятие стало возможным благодаря Фонду помощи «Русский Крест», который поддерживает детей, проходящих лечение, и попечителем которого является известный филантроп и президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Для ребят были подготовлены выступления забавных аниматоров, конкурсы и приятные сюрпризы, которые вызвали искреннюю радость на лицах детей. Каждый ребенок получил памятный подарок и отличное настроение. Особого тепла и внимания добавила к визиту детская писательница Мариам Орлянская (Мария Казаченко), автор и создатель интерактивной сказки «ГречЕчка и РисОК», а также мама двоих детей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Эта благотворительная акция, организованная Фондом помощи «Русский Крест» в рамках инициативы «Просвещение через книгу», приурочена к недавнему празднованию Дня защиты детей и посвящена памяти святителя Луки Крымского, известного своей духовной поддержкой и помощью нуждающимся в исцелении

В праздничном мероприятии также приняли участие благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, представители благотворительного фонда «Русский Крест» и общероссийской организации «Здоровое Отечество».