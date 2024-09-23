Детская музыкальная школа открылась в подмосковном Королеве

Учреждение построили в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета. В мероприятии по его открытию приняли участие первый заместитель главы городского округа Сергей Иванов, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и директор детской музыкальной школы Оксана Гертер. В школе разместили зрительный зал со сценой, репетиционные залы для оркестровых и хоровых коллективов, 26 учебных классов, 20 классов для теоретических занятий и другие помещения. На прилегающей территории появились новое парковочное пространство и территория для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.