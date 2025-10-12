Детская рок-группа из Серпухова завоевала приз на международном конкурсе

Детская рок-группа «Адель Star и Нейросеть group» выступила на международном соревновании «Наше поколение», собравшем финалистов из 16 стран.

Юные музыканты сумели гармонично соединить в своей композиции искренность народных мотивов и энергию рокового звучания, сформировав тем самым неповторимый и яркий музыкальный стиль.

На престижной площадке Live-АРЕНА Россию с гордостью представили одаренные юные дарования, в числе которых Всеволод Герасимов, ученик Липицкой средней школы из Серпухова, и Адель, вокалистка группы, родом из Протвино.

По мнению профессионального жюри, Россия и Мадагаскар разделили лидерство, получив максимальное количество баллов. Исход соревнования определило онлайн-голосование, где для победы нам не хватило всего 4 балла. В итоге — второе место на международном уровне.