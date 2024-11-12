Детская школа искусств в Ивантеевке Городского округа Пушкинский готова на более чем 89%

В подмосковной Ивантеевке Городского округа Пушкинский выходит на финишную прямую масштабный ремонт в детской школе искусств.

В подмосковной Ивантеевке городского округа Пушкинский выходит на финишную прямую масштабный ремонт в детской школе искусств.

Работы на объекте проводят в рамках президентской программы по капремонту учреждений образования, информирует региональное Министерство стройкомплекса.

Строительная готовность школы искусств на Советском проспекте д.12/18 составляет свыше 89%. Сейчас на месте трудятся 37 рабочих. К концу подходят фасадные и отделочные работы, монтаж дверей и установка освещения на территории учреждения. В скором времени в здании полностью обновят инженерную систему. Бригада обустроит вентиляцию, внутреннее электроснабжение, слаботочные сели, канализацию, сантехнику, водопровод и многое другое.

Кроме того, на территории установят новое освещение и наружное видеонаблюдение. Школа будет соответствовать всем современным нормам комфорта и безопасности.

Отметим, что общая площадь работ составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Школа искусств в обновленном виде откроется до конца 2024 года.