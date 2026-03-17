Детские площадки нового поколения: где в Коломне появятся современные игровые комплексы

В 2026 году в городском округе Коломна модернизируют сеть детских игровых площадок. По программе обновления установят 14 современных комплексов, сообщил глава округа Александр Гречищев.

Новые игровые пространства появятся в разных частях территории — в городе, в Озерах и на сельских территориях. В Коломне оборудование разместят по восьми адресам, среди которых дворы на улицах Ленина, Шилова, Дзержинского, Гагарина, на набережной Дмитрия Донского и в проезде Автомобилистов. В Озерах обновят две площадки — у дома № 4 по переулку 8‑й Луговой и во дворе домов № 29 и 30 в Микрорайоне‑1.

Еще четыре комплекса установят в сельской местности: в поселке Сергиевский (на улице Центральной), в селе Черкизово (на улице Советской), в селе Нижнее Хорошово (на улице Центральной) и в деревне Боково‑Акулово.

По данным управления благоустройства и дорог администрации округа от 16 марта, все оборудование будет соответствовать стандартам безопасности и подойдет для детей всех возрастов.