Детские поликлиники Подольска работают по особому графику в новогодние праздники

В период длинных новогодних каникул с 1 по 11 января 2026 года детские поликлиники ГБУЗ МО «Подольская детская больница» будут работать по специальному графику, обеспечивая медицинскую помощь юным жителям городского округа. Об этом напомнили в официальном телеграм-канале «Официальный Подольск».

Все семь филиалов учреждения — от центра Подольска до микрорайонов Климовск и Львовский — откроют свои двери для пациентов в одни и те же даты: 2, 3, 6, 9 и 10 января.

Дежурный врач-педиатр будет принимать в поликлиниках с 09:00 до 15:00. Это позволит родителям получить консультацию, оформить справку или решить неотложные вопросы со здоровьем ребенка.

Важно отметить, что вызов врача на дом будет осуществляться ежедневно, включая официальные выходные дни. Прием заявок на домашние визиты ведется с 08:00 до 20:00, а само обслуживание вызовов централизованным отделением оказывается в расширенном временном интервале — с 08:00 до 22:00.

Такой график работы является стандартным для медицинских учреждений в период государственных праздников и направлен на то, чтобы разгрузить стационары и службу скорой помощи, перенаправив часть обращений в поликлиническое звено.

