Замглавы Подольска проверил готовность парка имени Талалихина к новогодним мероприятиям

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов провел мониторинг готовности парка имени Виктора Талалихина к новогодним мероприятиям, осмотр прошел при участии директора парка, депутата Совета депутатов округа Владимира Губского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Они оценили безопасность территории для посетителей — проверили системы освещения, пути эвакуации, состояние малых архитектурных форм и праздничных конструкций. Кроме того, были осмотрены площадки для проведения праздничных программ, зоны отдыха, входная группа и инфраструктура для гостей.

В сообщении уточнили, что такие обходы территорий проводятся на регулярной основе по поручению главы Подольска Григория Артамонова.

