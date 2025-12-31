Замглавы Подольска проверил готовность парка имени Талалихина к новогодним мероприятиям
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов провел мониторинг готовности парка имени Виктора Талалихина к новогодним мероприятиям, осмотр прошел при участии директора парка, депутата Совета депутатов округа Владимира Губского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Они оценили безопасность территории для посетителей — проверили системы освещения, пути эвакуации, состояние малых архитектурных форм и праздничных конструкций. Кроме того, были осмотрены площадки для проведения праздничных программ, зоны отдыха, входная группа и инфраструктура для гостей.
В сообщении уточнили, что такие обходы территорий проводятся на регулярной основе по поручению главы Подольска Григория Артамонова.
