Детские сады в российском городе попали под ограничения из-за опасного вируса

В городской администрации подчеркивают, что ситуация находится под контролем и не носит массового характера. Все заболевшие дети получили медицинскую помощь, а в учреждениях, где зафиксированы случаи заражения, введены дополнительные санитарные меры.

Также подчеркнули, что в группах, где были обнаружены заболевшие, проведено разобщение контактных детей. Это стандартная практика, позволяющая предотвратить дальнейшее распространение инфекции. В детсадах усилен режим дезинфекции, особое внимание уделяется обработке поверхностей, игрушек и посуды.

Отметим, что энтеровирусная инфекция может проявляться разными симптомами: от высокой температуры и сыпи на конечностях до болей в горле и расстройства пищеварения. Основной путь передачи энтеровируса — контактно-бытовой, поэтому главные меры профилактики — тщательное мытье рук, фруктов и овощей.

Инфекция не имеет высокой смертности, однако не для детей со слабым иммунитетом. В этих редких случаях вирус может дать осложнения, в том числе привести и к летальному исходу.

Ранее стало известно, можно ли заразиться ящуром через овощи и фрукты из Турции. Пояснения дал врач-инфекционист Андрей Поздняков.