Стало известно, можно ли заразиться ящуром через овощи и фрукты из Турции

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с сайтом aif.ru развеял опасения россиян по поводу возможности заражения ящуром через турецкие овощи и фрукты.

Как пояснил врач, вирус действительно отличается высокой устойчивостью во внешней среде, сохраняя активность на поверхностях до нескольких недель. Однако риск передачи через растительную продукцию минимален.

Ящур преимущественно передается при контакте с больными животными или через необработанное молоко и мясо. Теоретическая вероятность заражения через овощи и фрукты существует только в случае, если их касался инфицированный человек. Но даже в этом случае вирус легко нейтрализовать простыми методами: солнце, горячие температуры в целом, кипячение, кислая среда.

Для полного спокойствия специалист рекомендует три варианта обработки: выдержать продукты на солнце в течение пяти минут, промыть их слабым раствором уксусной кислоты или подвергнуть термической обработке.

Случаи заражения ящуром через растительную продукцию в медицинской практике практически не встречаются. Гораздо большую опасность представляют необработанные молочные продукты и мясо.

Эксперт подчеркивает, что отказываться от турецких овощей и фруктов нет необходимости. Важно соблюдать стандартные правила гигиены.

Ранее сообщалось, что выяснилась главная опасность вспышки ящура в Турции.