Стало известно, можно ли заразиться ящуром через овощи и фрукты из Турции
Врач Поздняков: заражение ящуром через турецкие фрукты крайне маловероятно
Фото: [Продуктовая ярмарка «Ценопад» в Мытищах/Медиасток.рф]
Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с сайтом aif.ru развеял опасения россиян по поводу возможности заражения ящуром через турецкие овощи и фрукты.
Как пояснил врач, вирус действительно отличается высокой устойчивостью во внешней среде, сохраняя активность на поверхностях до нескольких недель. Однако риск передачи через растительную продукцию минимален.
Ящур преимущественно передается при контакте с больными животными или через необработанное молоко и мясо. Теоретическая вероятность заражения через овощи и фрукты существует только в случае, если их касался инфицированный человек. Но даже в этом случае вирус легко нейтрализовать простыми методами: солнце, горячие температуры в целом, кипячение, кислая среда.
Для полного спокойствия специалист рекомендует три варианта обработки: выдержать продукты на солнце в течение пяти минут, промыть их слабым раствором уксусной кислоты или подвергнуть термической обработке.
Случаи заражения ящуром через растительную продукцию в медицинской практике практически не встречаются. Гораздо большую опасность представляют необработанные молочные продукты и мясо.
Эксперт подчеркивает, что отказываться от турецких овощей и фруктов нет необходимости. Важно соблюдать стандартные правила гигиены.
Ранее сообщалось, что выяснилась главная опасность вспышки ящура в Турции.