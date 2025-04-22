Детские школы искусств Коломны получат современное оснащение

В учреждение будут поставлены новые музыкальные инструменты, современное оборудование, специализированная мебель и актуальные учебные пособия. Это создаст оптимальные условия для развития талантов и достижения значительных успехов в музыкальной сфере.

«В Московской области мы уделяем повышенное внимание детским школам искусств. Наша задача — не только поддерживать здания в надлежащем состоянии, но и обеспечивать их современным оборудованием, инструментами и учебными материалами, чтобы одарённые дети чувствовали себя комфортно и имели всё необходимое», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Помимо этого, обновление затронет и музыкальную школу имени А.А. Алябьева. В общей сложности в 2025 году планируется модернизировать материально-техническую базу 28 детских школ искусств, расположенных на территории региона.

«Предоставление современного оборудования позволит ребятам в полной мере раскрывать свои способности и получать качественное образование. Мы гордимся достижениями наших воспитанников, таких как лауреат молодёжных арктических Дельфийских игр Николай Графченков и победитель областной программы «Одаренные дети Подмосковья» Михаил Смирнов», — заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В прошлом году для коломенских школ искусств были закуплены 3 рояля и 14 пианино, что потребовало инвестиций в размере более 15,5 миллиона рублей. Эти приобретения направлены на создание благоприятной атмосферы для музыкальных занятий и стимулирование творческого развития юных жителей округа.