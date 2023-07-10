Детский фонд ООН обратил внимание на плохую посещаемость польских школ детьми украинских беженцев

Через 500 дней после прибытия беженцев с Украины в Польшу ЮНИСЕФ обратил внимание на низкую посещаемость детьми беженцев школ. Фонд посчитал, что больше половины детей не посещают учебные учреждения. Агентство ООН по делам беженцев отметило, что школьникам стоит воспользоваться образованием, которое предлагают в польских школах, получить знания и навыки, которые пригодятся им в жизни. Также фонд рассказал, что в начальной и средней школе Польши на сегодняшний день обучаются 173 тысячи детей, прибывших в страну с Украины. При этом только каждый пятый старшеклассник посещал школу в конце прошлого учебного года.

Такие низкие показатели зачисления в польские школы фонд списал на необходимость часто переезжать в Польшу и обратно на Украину, также эксперты предположили, что обучению мешает языковой барьер. Еще одной трудностью агентство ООН назвало отсутствие возможности принять новых учеников в некоторые школы Польши.