Детский хирург из Подмосковья стал лауреатом престижной национальной премии

Заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-детский хирург, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили стал лауреатом престижной национальной премии «Репродуктивное завтра России-2024». Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В минувшую субботу в рамках XVIII Общероссийского форума «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи состоялась Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Репродуктивное завтра России». Михаил Рехвиашвили стал лауреатом в специальной номинации от попечительского совета за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей.

«У нас функционирует отделение хирургии новорожденных с коечным фондом. Это позволяет интегрировать детского хирурга сразу на месте в перинатальном центре и оказывать помощь недоношенным новорожденным незамедлительно, если у них развилась хирургическая патология, проводить лечение в кратчайшие сроки», — заявил доктор Рехвиашвили.

Ценность премии, помимо признания заслуг каждого из номинантов, заключается в неоценимой мотивации для других специалистов развиваться, учиться, непрерывно работать над собой, перенимать опыт и делиться им. Коллектив МОЦОМДа поздравляет своего коллега с заслуженной наградой.