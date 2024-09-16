Детский клинический центр имени Рошаля принял первых пациентов на госпитализацию

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля принял первых пациентов на госпитализацию в стационар. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что в отделения урологии, хирургии, травматологии, кардиологии, эндокринологии, неврологии и реанимации госпитализировали семьдесят маленьких пациентов из разных регионов России.

«В нашем центре работает лучшая команда врачей, и он оснащен современной медицинской техникой, а пребывание мамы с ребенком мы сделали максимально комфортным», - отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Учреждение рассчитано на 461 койку. В год стационарную медицинскую помощь в нем будут оказывать пятнадцати тысячам детей со всей страны.