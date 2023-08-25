Детский омбудсмен Подмосковья навестила маленьких пациентов в больнице Люберец

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова навестила пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Здесь оказывают помощь самым сложным пациентам со всей области. В реанимационном отделении учреждения сейчас находятся шесть детей, которые выпали из окон, а также четыре ребенка с тяжелыми ожогами.

«Здесь потрясающий коллектив. Врачи – энтузиасты и профессионалы. Всякий раз восхищаюсь, какие чудеса они творят», - отметила Мишонова.

Среди пациентов – мальчик в возрасте 13 лет, который получил серьезные ожоги на шашлыках. Друг плеснул в костер жидкость для розжига и попал на подростка. Одежда тут же вспыхнула. Сейчас ребенок лежит на специальной противоожоговой кровати.

Также врачи борются за жизнь 6-летнего мальчика, который выпал из окна. Вместе с братом он облокотился на москитную сетку и упал с высоты пятого этажа.

Другой пациент – юный зацепер, который схватился за контактный провод. Его жизнь удалось спасти, но из-за сильнейшего ожога пришлось полностью ампутировать руку.

В рамках визита Мишонова пообщалась с родителями мальчика с орфанным заболеванием, которое было поздно диагностировано.

«Договорились, что буду его вести, если мальчику понадобятся какие-то редкие лекарства, будем обеспечивать ими мальчика через фонд «Круг добра», - рассказала омбудсмен.

Также Мишонова договорилась с руководством центра о том, что скоро здесь при содействии благотворительного фонда появится детская игровая комната.