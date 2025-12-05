Детский омбудсмен Подмосковья объяснила блокировку «Роблокса» в России

После блокировки игровой платформы Roblox на территории России в Сети появились многочисленные обращения от пользователей с просьбой вернуть доступ к игре, рассказала в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, значительную часть этих обращений оставляют дети, которые пишут, что были счастливы, играя в Roblox, а сейчас их счастье закончилось.

Однако, отметила омбудсмен, Россия не является первой страной, решившей ограничить доступ к этой импортной платформе.

«Игра уже несколько лет заблокирована в Китае, ОАЭ, Омане, Турции, КНДР, Катаре, Иордании, на Мальдивах и других странах», — написала Мишонова.

Она добавила, что основной причиной блокировки стало распространение в игровой среде контента, связанного с педофилией, и отсутствие должного контроля за пользовательским создаваемым материалом.

Мишонова поддержала такие меры и отметила, что власти этих стран придерживаются традиционных консервативных ценностей и стремятся оградить подрастающее поколение от потенциально опасного и деструктивного влияния.

Ранее в Государственной думе РФ выразили мнение, что дети найдут обход через VPN, чтобы играть в Roblox.