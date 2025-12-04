Депутаты о запрете Roblox: дети найдут обход через VPN, а массовых протестов не будет

В Госдуме полагают, что блокировка популярнейшей игровой платформы Roblox не вызовет массового протеста, поскольку дети быстро найдут способы обхода запрета через VPN или перейдут на аналоги. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Члены экспертного совета Госдумы отреагировали на блокировку Roblox, признавая ее серьезным ударом по детской аудитории, для которой платформа была целым миром и социальной сетью. Однако они не ожидают массовых онлайн-акций протеста.

По мнению эксперта Юрия Нестеренко, значительная часть пользователей неизбежно перейдет на использование VPN-сервисов для доступа к игре, поскольку строгих мер за использование заблокированных соцсетей в России нет. Он также прогнозирует, что со временем аудитория либо найдет пути обхода, либо мигрирует на американские или китайские аналоги, на создание собственных российских аналогов, по его оценке, потребуется до трех лет.

Депутат Татьяна Буцкая поддержала решение о блокировке, ссылаясь на опасный контент в игре, например, пропаганду зацепинга. При этом она также уверена, что дети уже активно используют VPN для обхода запрета. Буцкая отмечает, что подобная ситуация формирует у подростков правовой нигилизм, но считает, что сокращение времени в играх с негативным контентом пойдет им только на пользу.

Ранее стало известно о том, что российский мессенджер «Молния» выйдет в начале 2026 года.