Детский омбудсмен Подмосковья рассмотрела более 1,1 тысячи обращений за полгода

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова за первые шесть месяцев текущего года рассмотрела более 1,1 тысячи обращений от жителей области.

«Всего за шесть месяцев 2023 года рассмотрено 1142 письменных обращения. Это немного меньше, чем в прошлом году – на 3%», - рассказала детский омбудсмен.

По ее словам, большая часть обращений была связана с вопросами получения пособий, конфликтами после развода, имущественными спорами. Наибольшее число обращений поступило от жителей Одинцово, Ленинского округа и Красногорска.

Мишонова напомнила, что в области третий год работает горячая линия для обращений. За указанный период специалисты дали уже более 1,2 тысячи консультаций. Номер горячей линии: 8 (915) 323 90-36.

Она добавила, что особое внимание уделяется обращениям от семей военнослужащих. За полгода в аппарат детского омбудсмена поступило пять таких обращений от детей и пятнадцать – от жен бойцов.