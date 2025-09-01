Детский омбудсмен Подмосковья высказалась о неизгладимом следе Беслана

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в День знаний опубликовала пронзительное обращение, посвященное памяти жертв бесланской трагедии. Об этом со ссылкой на пост сообщает интернет-издание Regions.

В то время как тысячи подмосковных школьников с букетами и новыми ранцами участвовали в праздничных линейках, детский омбудсмен напомнила о страшных событиях 1 сентября 2004 года. В этот светлый день дети и родители оказались под прицелом террористов.

Мишонова подчеркнула, что эта дата еще долго будет ассоциироваться не только с радостью, но и с горем, а сердце будет сжиматься каждый раз, когда школьные двери закрываются за учениками.

Напомним, что теракт в Беслане, когда боевики захватили более 1,2 тыс. человек заложников в школе № 1, унес жизни 334 человек, из которых 186 были детьми. Трагедия длилась три дня, в течение которых люди практически не получали пищи и воды. Это преступление стало одним из самых масштабных и жестоких в новейшей истории России. Обращение омбудсмена служит важным напоминанием о необходимости сохранения исторической памяти и бдительности в современном мире.

Ранее сообщалось, что скончался участник штурма в Беслане Валерий Канакин.