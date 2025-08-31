Детский омбудсмен предложила радикальное решение для алиментщиков-уклонистов

В России предлагают ввести жесткие меры по отношению к злостным неплательщикам алиментов. Инициатором выступила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, эффективным инструментом решения проблемы могло бы стать принудительное трудоустройство граждан, уклоняющихся от финансовых обязательств по содержанию собственных детей.

Как отметила Мишонова, общая сумма задолженностей по алиментным выплатам в стране достигла колоссальных размеров, исчисляемых миллиардами рублей. Для борьбы с этой ситуацией она считает необходимым заимствовать положительный опыт соседней Беларуси, где аналогичный механизм принудительного трудоустройства уже успешно применяется на практике.

