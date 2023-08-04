Детский омбудсмен предложила выплачивать в РФ 1 млн за рождение пятерняшек

Вопрос увеличения единовременной федеральной выплаты семьям, родившим сразу пять детей давно назрел, но почему-то всегда откладывался, подчеркнула автор инициативы, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, передает RT.

Волынец напомнила, в настоящее время в соответствии с российским законодательством выплаты в 45 818 рублей положены семья за двойню, за тройню же доплачивают из госказны — 68 727 рублей. С пятерней вопрос совершенно не отрегулирован, посетовала она.

«Предлагается установить федеральную выплату при рождении двойни в размере 250 тысяч рублей, при тройне — 350 тысяч рублей, при четверняшках — 500 тысяч рублей, а при пятерняшках — 1 млн рублей», - отметила омбудсмен.

По словам Волынец, демография всегда являлась и является в государстве одним из ключевых факторов долгосрочного и успешного экономического развития.