Детский психолог Дугенцова перечислила лучшие новогодние подарки для ребенка

Новогодние праздники все ближе, поэтому многие родители уже стали задумываться над тем, что подарить своим детям на праздник. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, подарки для каждого возраста следует выбирать правильные: так, малышу в возрасте до года больше подойдут специальные коврики для ползанья и грызунки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что ребенку с трех лет следует дарить различные кубики, которые развивают логику и мышление, а дошкольникам - игрушки, с помощью которых можно устроить сюжетно-ролевую игру, вроде мишек, зайчиков, кукол и т.д.

По мнению эксперта, детям младшего школьного возраста подойдут сложные конструкторы по типу Lego, головоломки, раскраски, пазлы, книжки и настольные игры.

Она отметила, что важно спрашивать у ребенка напрямую, что бы он хотел получить в подарок.