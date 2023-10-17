Детский психолог Дугенцова перечислила основные причины агрессивности подростков

Подростки могут быть порой чересчур агрессивны и совершать наиболее тяжкие преступления, даже не понимая, что делают. Детский психолог Дарья Дугенцова объяснила, почему стало так много агрессии от подростков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, на эмоции детей взрослые не всегда обращают внимание, итогом чего подавленные и накопленные ранее эмоции нередко выливаются в агрессивном формате.

Эксперт отметила, что стоит понимать, что агрессия есть у всех, однако все выражают ее по-разному, поэтому детей следует приучать с раннего детства выражать собственные эмоции.