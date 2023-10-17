Детский психолог Дугенцова перечислила основные причины агрессивности подростков
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Подростки могут быть порой чересчур агрессивны и совершать наиболее тяжкие преступления, даже не понимая, что делают. Детский психолог Дарья Дугенцова объяснила, почему стало так много агрессии от подростков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, на эмоции детей взрослые не всегда обращают внимание, итогом чего подавленные и накопленные ранее эмоции нередко выливаются в агрессивном формате.
Эксперт отметила, что стоит понимать, что агрессия есть у всех, однако все выражают ее по-разному, поэтому детей следует приучать с раннего детства выражать собственные эмоции.