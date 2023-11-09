Детский сад «Колокольчик» планируют открыть в Электрогорске
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В ближайшее время в Электрогорске откроется новый детский сад.
Готовность объекта на днях проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
«Подрядчики выходят на чистовую отделку! Продолжаются работы по: монтажу фасада и слаботочных систем,устройству приточной и вытяжной вентиляции, благоустройству территории»- отметил глава.
По его словам, капитальный ремонт дошкольных учреждений – это не просто обновление зданий.
«Это - создание совершенно новых, комфортных условий для наших детей», - отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.