Детский сад «Колокольчик» планируют открыть в Электрогорске

В ближайшее время в Электрогорске откроется новый детский сад.

Готовность объекта на днях проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

«Подрядчики выходят на чистовую отделку! Продолжаются работы по: монтажу фасада и слаботочных систем,устройству приточной и вытяжной вентиляции, благоустройству территории»- отметил глава.

По его словам, капитальный ремонт дошкольных учреждений – это не просто обновление зданий.