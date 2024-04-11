Детский сад «Любимка» в Котельниках применяет уникальный подход к детям

Частный детский сад «Любимка» работает в Котельниках уже 10 лет. Уникальность учреждения заключается в особенном подходе к каждому ребенку.

«В детском саду «Любимка» немного шума, немного безумства и много любви» — со слоганом заведения, который знают сотрудники, воспитанники и их родители, невозможно не согласиться.

Директор Диана Зубченко пояснила, что комбинирование необычных для типичного детского учреждения форм обучения и развития помогает добиться достойных результатов.

«В нашем саду миллион развивающих занятий, которые проводятся не просто по методичкам. У нас проводятся практические конференции, тематические недели, праздники, вечеринки и пикники. Все наши мероприятия направлены не просто на досуг, а на образовательный компонент, который приносит свои плоды на выпуске», — рассказала директор автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Детский сад «Любимка» Диана Зубченко.

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Детский сад «Любимка» на ежегодной основе получает от администрации городского округа Котельники субсидию. Финансирование реализуется в рамках государственной поддержки частных дошкольных образовательных организаций.

В 2023 году сад получил грант размером 500 000 рублей. Средства были выделены Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области на развитие учреждения. Также сад стал финалистом Всероссийского конкурса проектов «Мой добрый бизнес». Учреждение продемонстрировало проект в направлении дополнительного образования и воспитания детей.

В 2024 году автономная некоммерческая организация дошкольного образования подала заявку на предоставление субсидии от центра «Мой бизнес» в рамках направления «Реклама». Кроме того, сад победил во Всероссийском конкурсе «Лучший детский сад 2023-2024 года».