Детский сад открыли после капремонта в микрорайоне Дзержинского в Балашихе

Здание третьего корпуса «Непоседы» было построено еще в 80-е годы прошлого века. Капитальный ремонт начали в конце весны этого года и за это время привели здания в порядок. Теперь у дошкольного учреждения обновлены фасад, крыша, окна, двери и мебель, а также благоустроена прилегающая территория. Сотрудники садика отметили, что очень рады тому, что учебный год они начинают в отремонтированном садике.

Как рассказал глава муниципалитета Сергей Юров, в капремонт здания дошкольного учреждения провели по президентской программе. А также отдельно отметил, что обновление образовательных учреждений, чтобы дети учились в комфортных условиях, одно из важнейших направлений проекта «Школа» партии «Единая Россия».