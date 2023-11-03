Детский сад открылся в подмосковном Фрязино после капитального ремонта

В городском округе Фрязино на улице Центральная состоялось торжественное открытие детского сада № 5 «Колосок» после капитального ремонта. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что здание данного дошкольного учреждения было построено в 1967 году, однако до настоящего времени капремонт здесь не проводился. Общая площадь составляет более 1,8 тысячи квадратных метров.

В рамках проекта подрядчик полностью обновил кровлю и фасад, плиты перекрытий, внутренние стены, заменил окна и двери, а также провел монтаж различных систем. Также была проведена чистовая отделка помещений, поставлена новое оборудование, мебель и игрушки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.