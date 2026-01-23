Детский сад против дедлайнов: спасет ли родителей продленка до восьми вечера

Инициатива по продлению рабочего дня детских садов до 20:00, озвученная в Общественной палате РФ, вызвала широкое обсуждение среди экспертов, педагогов и родителей. Предложение, поддержанное рядом общественных деятелей, направлено на решение проблемы «временного окна», когда рабочий день родителей еще не закончен, а дошкольное учреждение уже закрыто. По замыслу инициаторов, речь идет не о повсеместном продлении, а о создании отдельных дежурных групп для детей, чьи семьи в этом нуждаются. В беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Ирина Боровова оценила идею и реальность ее исполнения в стране.

Эксперты уже указывали, что реализация такой модели потребует серьезной организационной и финансовой перестройки. Основные вопросы касаются оплаты труда персонала, который должен будет работать в вечерние часы. Как отмечают в профсоюзах, действующая норма рабочей недели для воспитателя составляет 36 часов, и ее увеличение должно сопровождаться пропорциональной доплатой, что ляжет дополнительным бременем на местные бюджеты.

Альтернативой может стать введение в штат дополнительных ставок или привлечение младшего персонала под контролем педагога, однако это упирается в общий дефицит кадров в сфере дошкольного образования. Не менее важным является вопрос организации вечернего питания и досуга для детей, что также потребует отдельного планирования и финансирования. Однако Борова оценивает инициативу скорее как положительную.

«Это важнейшая задача с экономической точки зрения, потому что при полной занятости родителей добраться с работы до детского сада рано не получится», — отметила в интервью «Ямал-Медиа» член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.

Ключевой аспект дискуссии — баланс между удобством родителей и интересами ребенка. Часть экспертов выражает опасения, что длительное, более 12 часов, пребывание в коллективе может стать для дошкольника чрезмерной нагрузкой, сократив время на необходимое общение с семьей и отдых. Поэтому при возможном внедрении гибкого графика крайне важно сохранить вариативность: стандартные группы должны работать в привычном режиме, а продленные — создаваться по реальному запросу родителей, например, для семей со сменным графиком работы.

Опыт прошлого, когда многие детсады функционировали при предприятиях, подсказывает, что партнерство с работодателями могло бы стать частью решения, разделив финансовую и организационную ответственность. Таким образом, инициатива, имеющая очевидный социальный запрос, требует не политического решения, а детального экономического расчета и пилотных проектов, которые позволят оценить все последствия.

